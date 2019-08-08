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Влажная Никитюк похвасталась фигурой в купальнике (фото)

13:06, 08 августа 2019
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Леся Никитюк позировала у водопада в купальнике / фото instagram.com/lesia_nikituk/

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На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала фото, на котором она в купальнике позирует у водопада.

"Невероятная", "Нимфа", "Фигура огонь", "Леся, да ты фотомодель", "Ракета", "Красотка", "Супер девушка", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк в купальнике сравнила себя с доской.

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Теги: #Леся Никитюк