Влажная Никитюк похвасталась фигурой в купальнике (фото)

Телеведущая позировала у водопада.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала подписчиков откровенным фото.

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На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала фото, на котором она в купальнике позирует у водопада.

"Невероятная", "Нимфа", "Фигура огонь", "Леся, да ты фотомодель", "Ракета", "Красотка", "Супер девушка", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк в купальнике сравнила себя с доской.