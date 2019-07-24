Леся Никитюк в купальнике сравнила себя с доской (фото)

Подписчики оставили под фото множество лестных и не очень комментариев.

Популярна украинская телеведущая Леся Никитюк вновь порадовала подписчиков новым фото в купальнике.

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В подписи к опубликованному в Instagram снимку ведущая сравнила себя с доской для серфинга, рядом с которой позирует.

"Есть ещё что-то выше меня в этом мире", - написала Никитюк.

Подписчики оставили под фото множество лестных и не очень комментариев.

"Фигура красивая", "Красотка", "Две доски", "Красивое фото", "Эйфелева башня выше", "Афродита", "Русалка?! Ноги срослись?!", "Жирафы не такие высокие", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк появилась в ярком летнем образе.