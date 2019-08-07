Каменских задрала платье и показала ноги на отдыхе в Италии (фото)

Певица продемонстрировала отличный загар.

Певица Настя Каменских проводит последние дни отпуска в Италии вместе с мужем Потапом.

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Соответствующее фото опубликовано в ее Instagram.

Девушка позировала на фото в нежно-голубом платье, задрав его часть, чтобы еще больше обнажить стройные ноги. Певица продемонстрировала отличный загар.

"Еще пару дней отпуска и скоро снова концерты, съемки и невероятно насыщенный график!", - поделилась с подписчиками Настя.