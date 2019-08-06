"Кошечка" MARUV "засветила" грудь в прозрачном топе (фото)

Певица поделилась снимками с фотосессии, на которой она предстала в "кошачьем" образе.

Эпатажная украинская певица MARUV поделилась снимками с фотосессии, на которой она предстала в "кошачьем" образе.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в прозрачном топе с леопардовым принтом, через который видно ее грудь. Лицо MARUV кокетливо прикрывает маска.

"Очень красивая кошечка", "Восторг", "Богиня", "Киса, которую мы заслужили", "На Монику Белуччи здесь похожа", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, 2 августа MARUV презентовала клип на свою новую песню "Между нами".