"Между нами": MARUV в латексе презентовала провокационный клип (видео)

Это первая русскоязычная песня певицы, выпущенная после того, как она стала широко известна.

Эпатажная украинская певица MARUV презентовала клип на свою новую песню "Между нами".

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале певицы.

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В новом клипе певица предстала в смелом и эпатажном образе: в латексном кимоно с вырезами на бедрах, на высоких каблуках и с красным ирокезом.

Антураж в клипе создавали декорации в азиатском стиле и полуголые танцовщицы с фруктами.

Отметим, что это первая русскоязычная песня певицы, выпущенная после того, как она стала широко известна.

Как сообщал УНИАН, MARUV примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами".