"Между нами": MARUV в латексе презентовала провокационный клип (видео)
12:05, 02 августа 2019Кино и музыка
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Это первая русскоязычная песня певицы, выпущенная после того, как она стала широко известна.
Эпатажная украинская певица MARUV презентовала клип на свою новую песню "Между нами".
Видео опубликовано на официальном Youtube-канале певицы.
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В новом клипе певица предстала в смелом и эпатажном образе: в латексном кимоно с вырезами на бедрах, на высоких каблуках и с красным ирокезом.
Антураж в клипе создавали декорации в азиатском стиле и полуголые танцовщицы с фруктами.
Отметим, что это первая русскоязычная песня певицы, выпущенная после того, как она стала широко известна.
Как сообщал УНИАН, MARUV примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами".
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