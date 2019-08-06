Жена принца Гарри продает свой дом в Лос-Анджелесе (фото)
14:00, 06 августа 2019Звезды
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Дом герцогини Сассекской Меган Маркл стоит почти $2 млн.
Меган Маркл продает свой дом в Лос-Анджелесе / фото The Bienstock Group
Дом американской актрисы и супруги принца Гарри Меган Маркл в Лос-Анджелесе выставили на продажу.
Как пишет theБабель, об этом сообщает Vanity Fair.
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За дом в Хэнкок Парке хотят $1,8 млн.
В двухэтажном доме Меган Маркл — четыре спальни, три ванные комнаты, зона с камином и обеденная зона на свежем воздухе. Дом декорирован преимущественно в светлых тонах, но имеет яркие акценты.
Дом декорирован преимущественно в светлых тонах / фото The Bienstock Group
В этом доме Маркл жила до замужества и переезда в Великобританию. Сегодня она с мужем и сыном живет в загородной резиденции британской королевской семьи Фрогмор-хаусе.
В этом доме Маркл жила до замужества и переезда в Великобританию / фото The Bienstock Group
Напомним, УНИАН писал, что 4 августа Меган отпраздновала свое 38-летие. Ее муж - принц Гарри - трогательно поздравил жену с днем рождения.
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