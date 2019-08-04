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Принц Гарри трогательно поздравил Меган с днем рождения (фото)

14:33, 04 августа 2019
Звезды
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Сегодня Меган Маркл исполняется 38 лет / фото instagram.com/kensingtonroyal

Принц Гарри решил публично поздравить жену с днем рождения.

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На официальной странице королевской четы в Instagram герцог Сассекский опубликовал снимок любимой жены, который сопроводил трогательным поздравлением.

"С днем рождения, моя потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении!" - с любовью, Г.", - подписал снимок принц Гарри.

Как будет праздновать свой день рождения герцогиня Сассекская пока неизвестно, но на днях в СМИ говорилось о том, что она не будет устраивать грандиозную вечеринку по случаю праздника и спокойно отпразднует день рождения в кругу семьи.

Напомним, ранее также сообщалось, что жена принца Гарри будет отмечать праздник в замке Балморал в Шотландии, куда ее пригласила королева Елизавета II.

К поздравлениям принца Гарри присоединились и герцоги Кембриджские.

"Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской", - написали на официальной странице в Instagram.

Wishing a very happy birthday to The Duchess of Sussex today! 🎈

Сообщение, распространенный Kensington Palace (@kensingtonroyal)

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Теги: #Меган Маркл