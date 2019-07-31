Лобода показала аппетитную попу и длинные ноги в крохотном купальнике (фото)

Лобода позировала в ярком цветастом купальнике, демонстрируя подтянутую попу и стройные ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram relaxing all day and working all night 🎤🤷‍♀️ #mysummer ❤️🕊 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 31 Июл 2019 в 7:43 PDT

Украинская певица Светлана Лобода является обладательницей роскошной фигуры. Звезда показала фото с отдыха, на котором она в одном лишь купальнике.

Читайте такжеЭпатажная MARUV стала участницей "Танцев со звездами" (видео)

Снимки опубликованы в ее Instagram.

Лобода позировала в ярком цветастом купальнике, демонстрируя подтянутую попу и стройные ноги.

"relaxing all day and working all night", - подписала снимок звезда.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в стильном платье и шляпке показала фото с отдыха в Италии.