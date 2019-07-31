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Лобода показала аппетитную попу и длинные ноги в крохотном купальнике (фото)

21:08, 31 июля 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода является обладательницей роскошной фигуры. Звезда показала фото с отдыха, на котором она в одном лишь купальнике.

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Снимки опубликованы в ее Instagram.

Лобода позировала в ярком цветастом купальнике, демонстрируя подтянутую попу и стройные ноги.

"relaxing all day and working all night", - подписала снимок звезда.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в стильном платье и шляпке показала фото с отдыха в Италии.

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Теги: #Светлана Лобода