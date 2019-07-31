Лобода показала аппетитную попу и длинные ноги в крохотном купальнике (фото)
21:08, 31 июля 2019Звезды
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Лобода позировала в ярком цветастом купальнике, демонстрируя подтянутую попу и стройные ноги.
relaxing all day and working all night 🎤🤷♀️ #mysummer ❤️🕊
Украинская певица Светлана Лобода является обладательницей роскошной фигуры. Звезда показала фото с отдыха, на котором она в одном лишь купальнике.
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Снимки опубликованы в ее Instagram.
Лобода позировала в ярком цветастом купальнике, демонстрируя подтянутую попу и стройные ноги.
"relaxing all day and working all night", - подписала снимок звезда.
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в стильном платье и шляпке показала фото с отдыха в Италии.
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