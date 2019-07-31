Настя Каменских в стильном платье и шляпке показала фото с отдыха в Италии

Настя запечатлена в макси-платье с запахом с интересным принтом в виде пальм.

Знаменитость поделилась двумя первыми снимками и приоткрыла завесу тайны, рассказав, с кем проводит свой отпуск.

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Певица отдыхает с мужем Потапом и коллегой по цеху Алексеем Завгородним из группы "Время и Стекло".

Настя запечатлена в макси-платье с запахом с интересным принтом в виде пальм. Ее образ дополняет большая соломенная шляпа, босоножки светлого оттенка на платформе, коричневая прозрачная сумка, яркий маникюр, несколько золотых браслетов на запястье и серьги-гвоздики с бриллиантами в ушах.