Настя Каменских в стильном платье и шляпке показала фото с отдыха в Италии
18:48, 31 июля 2019Звезды
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Настя запечатлена в макси-платье с запахом с интересным принтом в виде пальм.
Sono molto felice #miaitalia❤️🇮🇹
Знаменитость поделилась двумя первыми снимками и приоткрыла завесу тайны, рассказав, с кем проводит свой отпуск.
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Певица отдыхает с мужем Потапом и коллегой по цеху Алексеем Завгородним из группы "Время и Стекло".
Настя запечатлена в макси-платье с запахом с интересным принтом в виде пальм. Ее образ дополняет большая соломенная шляпа, босоножки светлого оттенка на платформе, коричневая прозрачная сумка, яркий маникюр, несколько золотых браслетов на запястье и серьги-гвоздики с бриллиантами в ушах.
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