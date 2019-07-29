"Мужчины, которые отказываются взрослеть". Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен поспорили о собственной красоте (видео)
16:58, 29 июля 2019Звезды
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В ролике актеры перебивают друг друга и закрывают камеру, споря, чья рука красивее.
REUTERS
Голливудские актеры Дольф Лундгрен, Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер записали на видео протест против старения. Видео на своей странице в Instagram разместил Сталлоне.
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"Мужчины, которые отказываются взрослеть. На самом деле, зачем? Нам весело! Стареть - неразумно", - написал он.
В ролике актеры перебивают друг друга и закрывают камеру, споря, чья рука красивее.
Сильвестру Сталлоне 6 июля исполнилось 73 года. Арнольд Шварценеггер 30 июля отпразднует день рождения - ему исполнится 71 год. Дольфу Лундгрену 61 год. Он родился 3 ноября 1957 года.
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