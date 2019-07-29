Тушила сигареты и бросила бутылкой: Джонни Депп показал фото после нападения бывшей жены

Голливудский актер утверждает, что в марте 2015 года в Австралии Эмбер бросила в него бутылкой, которая отрезала ему часть пальца. По словам Джонни, Херд также затушила на его щеке сигарету.

Скандал между 56-летним Джонни Деппом и 33-летней Эмбер Херд получил новый виток. Сеть шокировал снимок актера, травмированного после нападения жены четыре года назад.

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Артист представил новые доказательства того, что не его бывшая супруга, а именно он был жертвой домашнего насилия. Депп обнародовал кадр, на котором видны последствия нападения, пишет Cosmo.

На фото травмированный Джонни в солнцезащитных очках лежит на больничной каталке. У него перевязан палец, а на лице заметно небольшое пятно.

Голливудский актер утверждает, что в марте 2015 года в Австралии Эмбер бросила в него бутылкой, которая отрезала ему часть пальца. По словам Джонни, Херд также затушила на его щеке сигарету.

Гнев блондинки якобы вызвало желание Деппа составить брачный контракт. Джонни намерен доказать свою правоту и отсудить 50 миллионов долларов, сообщает The Blast.

Как сообщал УНИАН, кинозвезды поженились в 2015-м. Через 15 месяцев Эмбер подала на развод, который был оформлен в 2017-м. Херд удалось получить многомиллионную компенсацию физических и моральных страданий, причиненных бывшим мужем. Актриса направила деньги на благотворительность.