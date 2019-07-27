Лорак в латексных штанах "сверкнула" накачанным прессом (фото)
14:05, 27 июля 2019Звезды
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В комментариях подписчики певицы оставили множество комплиментов ее фигуре.
Лорак показала накачанный пресс / фото instagram.com/anilorak
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак, продемонстрировала подкачанный пресс, выступая на фестивале в Баку.
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Фото с выступления певица опубликовала в своем Instagram. На них она одета в латексные черные штаны и короткий топ на одно плече.
В комментариях подписчики певицы оставили множество комплиментов ее фигуре.
"Какой пресс", "Безумно красивая", "Сногшибательная", "Очень порадовали образами. Безумно сексуальная и красивая!", "Вот это пресс", - пишут под фото.
фото instagram.com/anilorak
Как сообщал УНИАН, украинские звезды массово "засветились" на российском фестивале.
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