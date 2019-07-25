цей матеріал доступний українською

Похудевшая Ани Лорак поразила новым фото

18:14, 25 июля 2019
Звезды
804 0
Лорак предстала в стильном "луке" / instagram.com/anilorak

Читайте также"Старая вешалка!": Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в стильном "луке" - обтягивающем белом топе и широких белых штанах с объемными карманами.

Дополнила образ "дива" пудровыми ботильонами и стильными очками. В кадре Лорак появилась заметно загорелой и похудевшей.

"До встречи вечером", - написала она и добавила хештеги "Баку" и "Жара".

Ранее украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала аппетитную грудь в тесном купальнике серебристого цвета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак