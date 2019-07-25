Похудевшая Ани Лорак поразила новым фото

Многие отмечают в комментариях, что развод пошел на пользу артистке: она заметно похудела и помолодела.

Опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала свое выступление на фестивале "Жара" в Баку.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в стильном "луке" - обтягивающем белом топе и широких белых штанах с объемными карманами.

Дополнила образ "дива" пудровыми ботильонами и стильными очками. В кадре Лорак появилась заметно загорелой и похудевшей.

"До встречи вечером", - написала она и добавила хештеги "Баку" и "Жара".

Ранее украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала аппетитную грудь в тесном купальнике серебристого цвета.