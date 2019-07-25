Похудевшая Ани Лорак поразила новым фото
18:14, 25 июля 2019Звезды
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Многие отмечают в комментариях, что развод пошел на пользу артистке: она заметно похудела и помолодела.
Лорак предстала в стильном "луке" / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала свое выступление на фестивале "Жара" в Баку.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в стильном "луке" - обтягивающем белом топе и широких белых штанах с объемными карманами.
Дополнила образ "дива" пудровыми ботильонами и стильными очками. В кадре Лорак появилась заметно загорелой и похудевшей.
"До встречи вечером", - написала она и добавила хештеги "Баку" и "Жара".
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