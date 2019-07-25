Анна Седокова показала грудь в тесном купальнике (фото)

Дополнила образ поп-звезда шляпой и подвеской на шее.

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала аппетитную грудь в тесном купальнике серебристого цвета.

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Снимок в бикини артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Но и под таким сексуальным снимком поп-звезда напомнила, что она — многодетная мать.

"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трёх детей на рынок", - подписала эротический кадр Седокова.

Ранее актриса культового сериала "Друзья" Кортни Кокс, которая запомнилась миллионам в роли Моники, похвасталась роскошной фигурой в купальнике.