цей матеріал доступний українською

Анна Седокова показала грудь в тесном купальнике (фото)

13:01, 25 июля 2019
Звезды
964 0
Седокова снова показала свои прелести / instagram.com/annasedokova

Читайте также"Старая вешалка!": Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров

Снимок в бикини артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Но и под таким сексуальным снимком поп-звезда напомнила, что она — многодетная мать.

"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трёх детей на рынок", - подписала эротический кадр Седокова.

Ранее актриса культового сериала "Друзья" Кортни Кокс, которая запомнилась миллионам в роли Моники, похвасталась роскошной фигурой в купальнике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Анна Седокова