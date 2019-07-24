55-летняя звезда сериала "Друзья" показалась в купальнике (видео)

В июне 2019 года актриса отметила 55-летие.

Актриса культового сериала "Друзья" Кортни Кокс, которая запомнилась миллионам в роли Моники, похвасталась роскошной фигурой в купальнике.

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Так, на своей странице в Instagram 55-летняя актриса опубликовала короткий ролик, который проигрывается в обратном порядке.

На видео Кокс в черном бикини выпрыгивает из бассейна, затем набрасывает халат на плечи, берет с подноса напиток и надевает очки.

В кадре видно ее стройное тело, которое прекрасно подчеркнул черный раздельный купальник.

Ранее Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске культового сериала "Друзья".