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Светлана Лобода снялась в бикини в эффектной позе (фото)

15:14, 22 июля 2019
Звезды
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Лобода - любитель сексуальных снимков / фото instagram.com/lobodaofficial

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На опубликованном в Instagram солнечном фото артистка со своим чадом позирует в купальниках на яхте в красивых позах: они держатся за руки, кокетливо подняв по одной ноге.

Лобода появилась в кадре в бикини телесного цвета и солнцезащитных очках, а ее дочь - в красном раздельном купальнике и соломенной шляпке. 

"Доброе утро, посылаем вам лучи солнца", - прокомментировала "суперзвезда" фото.

Поклонники пришли в восторг от такого снимка и забросали маму с дочкой массой комплиментов.

instagram.com/lobodaofficial

Ранее Светлана Лобода показала, благодаря каким упражнениям  находится в прекрасной физической форме. 

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Теги: #фото#Светлана Лобода