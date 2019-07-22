Светлана Лобода снялась в бикини в эффектной позе (фото)
15:14, 22 июля 2019Звезды
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Поклонники пришли в восторг от нового снимка Лободы.
Лобода - любитель сексуальных снимков / фото instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода очаровала своих поклонников новым фото, на котором позирует со старшей дочерью Евой.
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На опубликованном в Instagram солнечном фото артистка со своим чадом позирует в купальниках на яхте в красивых позах: они держатся за руки, кокетливо подняв по одной ноге.
Лобода появилась в кадре в бикини телесного цвета и солнцезащитных очках, а ее дочь - в красном раздельном купальнике и соломенной шляпке.
"Доброе утро, посылаем вам лучи солнца", - прокомментировала "суперзвезда" фото.
Поклонники пришли в восторг от такого снимка и забросали маму с дочкой массой комплиментов.
instagram.com/lobodaofficial
Ранее Светлана Лобода показала, благодаря каким упражнениям находится в прекрасной физической форме.
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