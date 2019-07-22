Светлана Лобода сексуально раздвинула ноги на камеру (видео)

Исполнительница показала, благодаря чему она поддерживает прекрасную физическую форму.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала, благодаря каким упражнениям находится в прекрасной физической форме.

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На своей странице в Instagram артистка продемонстрировала, каким трудом ей даётся упругая попа и подтянутый животик - опубликовала видео тренировки.

На этот раз Лобода поделилась со своими поклонниками секретом, как привести в порядок бедра.

"Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым:правило номер 1 - не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку! Через лень и "не могу" - подписала свой ролик артистка, на котором она предстала в красных мини-шортах, с фитнес-резинкой на ногах и выпятив попу.

На пикантное видео и сам пост Лободы отреагировал муж Пугачевой Галкин. "Не, я сегодня не пойду", написал он.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода взволновала фанатов жарким фото своей обнаженной груди.