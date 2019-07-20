Светлана Лобода показала ссадины и синяки на ногах (фото)

Синяки на ногах певицы появились после концерта в Нижнем Новгороде.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно выступает в России, показала синяки и ссадины на ногах.

Певица крупным планом сфотографировала свои колени и выложила фото у себя в Instagram.

"Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после", - подписала фото певица.

Напомним, 16 июля Лобода дала свой первый стадионный концерт в российском Нижнем Новгороде.