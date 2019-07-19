Полякова "засветила" интимное место в ультраоткровенном купальнике (фото)
16:18, 19 июля 2019Звезды
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Купальник едва прикрывает "зону бикини" певицы.
Оля Полякова покрасовалась в откровенном образе / фото instagram.com/polyakovamusic
Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась летним фото в купальнике.
В своем Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она позирует в красном слитном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Купальник едва прикрывает "зону бикини" певицы.
фото instagram.com/polyakovamusic
Как сообщал УНИАН, абсолютно голая Полякова ошарашила сеть.
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