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Полякова "засветила" интимное место в ультраоткровенном купальнике (фото)

16:18, 19 июля 2019
Звезды
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Оля Полякова покрасовалась в откровенном образе / фото instagram.com/polyakovamusic

В своем Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она позирует в красном слитном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Купальник едва прикрывает "зону бикини" певицы.

фото instagram.com/polyakovamusic

Как сообщал УНИАН, абсолютно голая Полякова ошарашила сеть.

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Теги: #Оля Полякова