Полякова "засветила" интимное место в ультраоткровенном купальнике (фото)

Купальник едва прикрывает "зону бикини" певицы.

Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась летним фото в купальнике. В своем Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она позирует в красном слитном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Купальник едва прикрывает "зону бикини" певицы. Как сообщал УНИАН, абсолютно голая Полякова ошарашила сеть.

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