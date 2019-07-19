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Анна Седокова прикрыла огромную грудь кудряшками (фото)

08:57, 19 июля 2019
Звезды
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Седокова позирует с ярким макияжем / instagram.com/annasedokova

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Так, на своей странице в Instagram  артистка поделилась снимком, на котором позирует в прозрачном бюстгальтере. Грудь она решила прикрыть длинными вьющимися волосами.

Поклонники сразу же оценили пышную грудь поп-звезды, написав массу положительных комментариев.

Дополнила сексуальный образ Седокова ярким макияжем: красной помадой, блестящими тенями, длинными стрелками на глазах и аккуратно зачесанными бровями.

"Пару секунд до выхода на сцену, десятки самолетов, тысячи километров для того, чтобы быть счастливой и подарить немного счастья тебе. Мне бы очень хотелось, чтобы на моих концертах все забывали о своих проблемах и заботах. Просто танцевали. Просто пели. Просто жили", - написала исполнительница в посте.

Ранее Анна Седокова "засветила" прелести в прозрачном белье. Многие фаны в комментариях под откровенным фото написали, что видны соски звезды.

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Теги: #фото#Анна Седокова