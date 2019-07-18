Дорофеева в купальнике "засветила" татуировки на интимном месте (фото)

Купальник оголяет татуировки Дорофеевой в "зоне бикини".

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала подписчикам фигуру в купальнике.

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В своих Instagram Stories певица опубликовала короткое видео, на котором она крутится у зеркала в красном купальнике.

"Ни разу не купалась в этом году, хоть в купальнике побуду", - подписала видео певица.

Купальник певицы состоит из топа с рюшами и закрытых плавок с высокой посадкой. При этом купальник оголяет татуировки Дорофеевой в "зоне бикини".

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева похвасталась стильным образом.