Дорофеева в купальнике "засветила" татуировки на интимном месте (фото)
18:02, 18 июля 2019Звезды
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Купальник оголяет татуировки Дорофеевой в "зоне бикини".
Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике / фото nstagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала подписчикам фигуру в купальнике.
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В своих Instagram Stories певица опубликовала короткое видео, на котором она крутится у зеркала в красном купальнике.
"Ни разу не купалась в этом году, хоть в купальнике побуду", - подписала видео певица.
Купальник певицы состоит из топа с рюшами и закрытых плавок с высокой посадкой. При этом купальник оголяет татуировки Дорофеевой в "зоне бикини".
Надя Дорофеева показала интимные татуировки / фото фото instagram.com/nadyadorofeeva
Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева похвасталась стильным образом.
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