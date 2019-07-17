Светлана Лобода оголила грудь и живот на стадионе (фото)

Артистка позировала на фоне стадиона, анонсируя свой концерт.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала поклонникам сексуальный снимок.

Читайте такжеНастя Каменских показала фото с отдыха с мужем (фото)

Кадр артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстает на фоне стадиона в черном облегающем топе и пиджаке оверсайз. Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь исполнительницы и ее плоский животик.

Дополнила образ "суперзвезда" стильными очками и собранными волосами.

Черно-белый кадр Лобода подписала лаконично: "Тoday (сегодня)", – анонсировав концерт в Нижнем Новгороде.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода крупным планом показала пышную грудь.