Светлана Лобода оголила грудь и живот на стадионе (фото)
07:58, 17 июля 2019Звезды
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Артистка позировала на фоне стадиона, анонсируя свой концерт.
Лобода продемонстрировала стильный "лук" / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала поклонникам сексуальный снимок.
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Кадр артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстает на фоне стадиона в черном облегающем топе и пиджаке оверсайз. Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь исполнительницы и ее плоский животик.
Дополнила образ "суперзвезда" стильными очками и собранными волосами.
Черно-белый кадр Лобода подписала лаконично: "Тoday (сегодня)", – анонсировав концерт в Нижнем Новгороде.
Лобода продемонстрировала стильный "лук" / instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода крупным планом показала пышную грудь.
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