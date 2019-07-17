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Светлана Лобода оголила грудь и живот на стадионе (фото)

07:58, 17 июля 2019
Звезды
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Лобода продемонстрировала стильный "лук" / instagram.com/lobodaofficial

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Кадр артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстает на фоне стадиона в черном облегающем топе и пиджаке оверсайз. Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь исполнительницы и ее плоский животик.

Дополнила образ "суперзвезда" стильными очками и собранными волосами.

Черно-белый кадр Лобода подписала лаконично: "Тoday (сегодня)", – анонсировав концерт в Нижнем Новгороде.

Лобода продемонстрировала стильный &quot;лук&quot; / instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода крупным планом показала пышную грудь.

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Теги: #фото#Светлана Лобода