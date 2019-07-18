Светлана Лобода щеголяла в откровенных нарядах на концерте в России (фото)
12:12, 18 июля 2019Звезды
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Исполнительница устроила в Нижнем Новгороде шоу "Суперстар".
Лобода предстала в сексуальных образах / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась кадрами с концерта в российском Нижнем Новгороде.
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На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует во время выступлений на сцене. Видно, что костюмы "суперзвезды" по-прежнему яркие и сексуальные, подчеркивающие идеальные формы Лободы.
Так, певица предстала перед россиянами в золотистом мини-платье и ботфортах, роскошном длинном платье такого же цвета с красивым декольте, ярком обтягивающем костюме и красном блестящем мини.
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
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