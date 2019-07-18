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Светлана Лобода щеголяла в откровенных нарядах на концерте в России (фото)

12:12, 18 июля 2019
Звезды
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Лобода предстала в сексуальных образах / instagram.com/lobodaofficial

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На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует во время выступлений на сцене. Видно, что костюмы "суперзвезды" по-прежнему яркие и сексуальные, подчеркивающие идеальные формы Лободы.

Так, певица предстала перед россиянами в золотистом мини-платье и ботфортах, роскошном длинном платье такого же цвета с красивым декольте, ярком обтягивающем костюме и красном блестящем мини.

instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак показала фанам новое фото в авто. Фаны заподозрили ее в неудачной пластике.

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Теги: #фото#Светлана Лобода