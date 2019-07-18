"Зачем так себя уродовать?": Ани Лорак "разнесли" в сети за новое фото

В последнее время исполнительница часто показывает кадры, на которых она позирует в автомобиле.

Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала фанов новым фото, на котором она снова позирует в авто.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала у черной куртке оверсайз. В кадре в глаза бросается то, что Лорак предпочла наконец-то неброский макияж, который выгодно подчеркнул все ее черты лица.

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Так, "дива" появилась с аккуратными стрелками на глазах, покрашенными ресницами, аккуратно зачесанными бровями. На губах — бесцветный блеск или бальзам. Волосы певицы собраны в хвост и разделены ровным пробором.

"Пусть теплом наполнится твоё сердце", - написала Лорак под фото.

"Губы не идут", "И вас испортили российские пластические хирурги", "Каролина, я вас обожаю, но что вы сделали с губами", "Что с лицом?? Чего надутые такие??!!", "Зачем так себя уродовать?", "Как же вы себя испортили. Зачем?", - пишут в комментариях под фото, отмечая, что артистка, судя по всему, увеличила губы.

Ранее Ани Лорак порадовала фанов новым фото, на котором она предстала в непривычном образе.