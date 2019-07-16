Вера Брежнева ужаснула сеть постаревшим видом (фото)

В комментариях исполнительница ответила, что это - ее натуральный цвет волос.

Известная украинская певица Вера Брежнева испугала поклонников постаревшим внешним видом. А все из-за натурального цвета волос.

Фото появилось в Instagram артистки. "Где собираются хорошие люди, всегда царит потрясающая атмосфера, а когда эти люди ещё и талантливы...", — написала Брежнева.

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На опубликованных снимках поп-звезда выглядит значительно старше своих 37 лет. В комментариях фаны пишут, что все из-за цвета волос, которые выглядят, как седые.

"Последнее время у вас изменился цвет волос, и, мне кажется, то такое окрашивание не идет вам совсем, как будто седина", — написал подписчик.

"Я отращивала свой цвет. Это было мне необходимо. Цвет волос - единственное, что мне хочется иногда менять. И не для кого-то, а для себя...", — ответила в комментариях Брежнева.

Ранее 37-летняя певица Вера Брежнева отправилась в Париж и поделилась с подписчиками снимками из отеля.