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Вера Брежнева показала точеную фигуру (фото)

16:15, 08 июля 2019
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Брежнева продемонстрировала роскошную фигуру / instagram.com/ververa

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На опубликованных в Instagram фото артистка запечатлена в джинсовых шортах и черном топе. Она сделала акцент на талии, дополнив свой образ кожаным ремешком.

В кадре Брежнева позировала без макияжа и с распущенными локонами. 

"В этот раз в Париже, как вы правильно ответили в сторис, я снова по работе и снова попробовала новое место... очень довольна своим выбором", - написала певица в посте с фото.

Брежнева продемонстрировала роскошную фигуру / instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева выставила в Instagram роскошную серию кадров, на которых она стала лицом популярного ювелирного бренда.

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Теги: #фото#Вера Брежнева