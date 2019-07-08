Вера Брежнева показала точеную фигуру (фото)
16:15, 08 июля 2019Звезды
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Исполнительница показала идеальный летный образ на каждый день.
Брежнева продемонстрировала роскошную фигуру / instagram.com/ververa
37-летняя певица Вера Брежнева отправилась в Париж и поделилась с подписчиками снимками из отеля.
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На опубликованных в Instagram фото артистка запечатлена в джинсовых шортах и черном топе. Она сделала акцент на талии, дополнив свой образ кожаным ремешком.
В кадре Брежнева позировала без макияжа и с распущенными локонами.
"В этот раз в Париже, как вы правильно ответили в сторис, я снова по работе и снова попробовала новое место... очень довольна своим выбором", - написала певица в посте с фото.
Брежнева продемонстрировала роскошную фигуру / instagram.com/ververa
Ранее Вера Брежнева выставила в Instagram роскошную серию кадров, на которых она стала лицом популярного ювелирного бренда.
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