Экс-"виагра" похвасталась упругими прелестями (фото)

В своем новом посте артистка поразмышляла, что такое страх.

Украинская певица, экс-участница "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась очередным сексуальным фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в синем топе с V-образным вырезом. В кадре можно оценить сочную упругую грудь поп-звезды.

На фото Седокова предстает с распущенными кудрявыми волосами и нежным макияжем с акцентом на пухлые губы.

Отметим, что в своем посте исполнительница поразмышляла, что такое страх, рассказав даже притчу на эту тему.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками сексуальным снимком, на котором она позирует в коротком белом топе без белья.