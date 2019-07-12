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Экс-"виагра" похвасталась упругими прелестями (фото)

15:19, 12 июля 2019
Звезды
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Седокова продемонстрировала очередной сексуальный образ / фото instagram.com/annasedokova

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в синем топе с V-образным вырезом. В кадре можно оценить сочную упругую грудь поп-звезды.

На фото Седокова предстает с распущенными кудрявыми волосами и нежным макияжем с акцентом на пухлые губы. 

Отметим, что в своем посте исполнительница поразмышляла, что такое страх, рассказав даже притчу на эту тему.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками сексуальным снимком, на котором она позирует в коротком белом топе без белья.

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Теги: #фото#Анна Седокова