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"Были бы идеальной парой": Дорофеева показала соблазнительные танцы со своим партнером по группе (фото)

15:19, 10 июля 2019
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Дорофеева и Позитив устроили горячие танцы / фото instagram.com/nadyadorofeeva/

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Певица в своем Instagram опубликовала коллаж, на котором она танцует со своим коллегой по группе Позитивом (Алексеем Завгородним), прислоняясь к нему ягодицами. Фанаты подметили, что они хорошо смотрятся вместе. Некоторым танцы показались слишком откровенными, учитывая то, что и Позитив, и Надя состоят в браке.

"Вы с Лёшей были бы идеальной парой", "Горячо", "При живом то муже", "Дантес (Владимир Дантес - муж Дорофеевой - УНИАН) нервно курит в сторонке", "Ждём вашу свадьбу", "Как отреагируют супруги?", "Муж не ревнует?", - пишут в комментариях под фото.

фото instagram.com/nadyadorofeeva

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева в облегающих шортах раздвинула ноги и показала язык.

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Теги: #Надя Дорофеева