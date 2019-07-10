Папарацци впервые подловили Меган Маркл с 2-месячным сыном на улице (фоторепортаж)
18:15, 10 июля 2019Звезды
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Принца Гарри рядом не было, зато на поло к герцогине Сассекской присоединилась Кейт Миддлтон с принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.
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Двухмесячного Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора можно официально поздравить с первым публичным выходом: сегодня герцогиня Меган с сыном посетила благотворительный матч в графстве Суррей.
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Принца Гарри рядом не было, зато на поло к герцогине Сассекской присоединилась Кейт Миддлтон с принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.
Как сообщал УНИАН, в Киеве впервые выступил колумбийский певец Maluma.
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