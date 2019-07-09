Взрывные ритмы реггетона в Киеве: как колумбийский певец Maluma зажег украинскую публику (фото, видео)
В воскресенье, 8 июля, в Киеве впервые выступил колумбийский певец Maluma. Клипы исполнителя собирают миллиарды просмотров на YouTube: один лишь совместный с Shakira трек Chantaje имеет 2,4 миллиарда просмотров.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Открыла концерт Maluma в Киеве популярная украинская певица Настя Каменских.После выступления она сделала совместное фото с Maluma, в подписи к которому призналась, что это был невероятный концерт.
@maluma, welcome to Kyiv 💙💛 You are amazing artist and your show is so awesome 🤩 such powerful energetic, hot dances and amazing music 🎶🔥 I am so happy to become part of this marvelous show and open your performance 😍 You set yesterday’s eve on fire 🔥❤ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Era un placer conocer Maluma y empezar su concierto en mi país Ucrania. Estoy muy feliz y llena de energía latinoamericana! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @maluma, рада вітати тебе у Києві 🤩 Ти - неперевершений артист, ти подарував українцям неймовірне шоу наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та крутою музикою! 🔥🔥🔥 Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту та відкрити твій виступ😍 Ти запалив цей вечір ❤
"Maluma, рада приветствовать тебя в Киеве. Ты – непревзойденный артист, ты подарил украинцам невероятное шоу, наполненное зажигательной энергетикой, зажигательными танцами и прекрасной музыкой! Очень рада стать частью такого грандиозного концерта и открыть твое выступление. Ты зажег этот вечер!", – написала Настя.
После выступления Каменских Maluma не стал долго мучить зал ожиданием и уже через 20 минут вышел на сцену в неоновых оранжевых штанах и облегающей майке, появился на сцене в сопровождении лазерного шоу.
Концерт Maluma открыл своим хитом Mala Mia, а затем спел Corazon. Исполнил он и мегапопулярную Chantaje. Кстати, на бэк-вокале вместо Шакиры ему подпевала его девушка Наталья. Подпевали зрители и под одну из самых известных его композиций El Perdedor. Felices los 4 также исполнялась в сопровождении стройного хора поклонников, прекрасно знающих слова.
Малума Maluma Хуан Луис Лондоньо Ариас Juan Luis Londoño Arias, более известный по сценическому имени Малума Maluma — колумбийский певец и композитор в жанре реггетон. #малума #maluma #реггетон #колумбия #columbia #arias #music #музыка #попрок #poprock #elperdedormaluma #elperdedor #perdedor #kiev #kyiv #украина #ukraine #chantaje #sonymusic #медельин #medellín #medellin #medellincolombia #medellincity #borrocassette #sincontrato #cuatrobabys #feliceslos4 #malumababy
Дополняли выступления горячего кубинца девушки из балета с аппетитными формами. Да и сам певец не упускал возможности двигать бедрами в такт музыке.
В конце выступления Maluma преподнес украинским фанатам прекрасный подарок - вышел на бис с сине-желтым флагом на плечах.
Кроме этого, Maluma признался, что в восторге от украинского языка и назвал его очень сложным для изучения. При этом он порадовал фанатов словами "спасибо", "на здоровье" и даже "дякую", а словом "целую" просто покорил всю женскую половину аудитории.
Артист вел себя очень тепло с залом и пошутил о том, что даже сам удивлен, как это его занесло так далеко от родного дома - Колумбии.
Как сообщал УНИАН, колумбийский певец Maluma вышел на сцену в Киеве с украинским флагом.