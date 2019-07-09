"Не могу больше": экс-"виагра" в прозрачном топе пожаловалась на жизнь (фото)

Певица пожаловалась на "дикую усталость".

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и работает в РФ, пожаловалась на жизнь.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в прозрачном топе-сетке. В подписи к публикации Седокова пожаловалась на сильную слабость.

"В какой-то момент просто опустила руки. Вот просто в какой-то момент я поняла, что не могу больше. Знаете, ощутила такую дикую слабость. Я "сильная женщина", стала на мгновение самой слабой в мире", - написала певица.

Затем Седокова поделилась, что с трудными периодами в жизни ей помогает справляться песня американской певицы Арианы Гранде "Breathing".

"А потом поняла, что я просто человек. Что такое случается. Что я тоже имею на это право. Выдохнула, вдохнула. Послушала Ариану Гранде и ее "Breathing" (мой секретный способ ожить) и начала жить дальше. Слабая сильная женщина, простой человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова облизала полуголую девушку и нарвалась на жесткую критику в сети.