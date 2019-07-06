"Лесбийский БДСМ": Седокова облизала полуголую девушку и нарвалась на жесткую критику (видео)

Многим подписчикам артистки видео показалось чересчур пошлым.

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая сейчас живет и выступает в России, разозлила подписчиков новой фотосессией.

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В своем Instagram певица опубликовала видео с бэкстейджа фотосесии, на котором она облизывает полуголую девушку. В это время другие девушки, одетые в одно нижнее белье, трогают Седокову за оголенные ноги и грудь.

Многим подписчикам артистки видео показалось чересчур пошлым, о чем они начали писать в своих гневных комментариях.

"Я отписываюсь! Это просто ужасно!", "Всегда на стороне Анны, но тут перебор. Не понимаю, к чему такая пошлятина?", "Как вам не стыдно?", "Песни прибыль не приносят, ушла в проститутки!", "Мерзость лесбийская", "Это лесбийский БДСМ, ужасная фотосессия", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, Седокова появилась без трусов в новом клипе "Я же мать".