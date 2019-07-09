цей матеріал доступний українською

Дорофеева в облегающих шортах раздвинула ноги и показала язык (фото)

15:25, 09 июля 2019
Звезды
722 0
Дорофеева показала яркий образ / фото instagram.com/nadyadorofeeva

На фото, опубликованных в Instagram певицы, она позирует в сиреневой oversize-футболке с разрезом и ярких велосипедках лаймового цвета. Дорофеева прыгает, демонстрирует разные позы и кривляется.

instagram.com/nadyadorofeeva

"Очень ярко и стильно", "Зачем солнце за окном, если есть наша солнечная малышка DO?", "Летнее настроение", "Очень круто", "Ты на фотографиях такой позитивчик", "Яркая девчонка", - пишут в комментариях.

instagram.com/nadyadorofeeva

Как сообщал УНИАН, 5 июля "Время и Стекло" представили новый альбом Vislovo.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Надя Дорофеева