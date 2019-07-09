Дорофеева в облегающих шортах раздвинула ноги и показала язык (фото)
15:25, 09 июля 2019Звезды
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Певица позирует в сиреневой oversize-футболке с разрезом и ярких велосипедках лаймового цвета.
Дорофеева показала яркий образ / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева снялась в яркой фотосессии для собственного магазина одежды.
На фото, опубликованных в Instagram певицы, она позирует в сиреневой oversize-футболке с разрезом и ярких велосипедках лаймового цвета. Дорофеева прыгает, демонстрирует разные позы и кривляется.
instagram.com/nadyadorofeeva
"Очень ярко и стильно", "Зачем солнце за окном, если есть наша солнечная малышка DO?", "Летнее настроение", "Очень круто", "Ты на фотографиях такой позитивчик", "Яркая девчонка", - пишут в комментариях.
instagram.com/nadyadorofeeva
Как сообщал УНИАН, 5 июля "Время и Стекло" представили новый альбом Vislovo.
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