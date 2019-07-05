"Время и Стекло" представили новый альбом Vislovo

В новый альбом "Время и Стекло" вошли 14 песен.

Группа "Время и Стекло" выпустила второй студийный альбом, который получил название VISLOVO.

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В новый альбом "Время и Стекло" вошли 14 песен, среди которых 11 оригинальных композиций, два ремикса и уже знакомый дуэт Нади Дорофеевой и MONATIK - "Глубоко". Некоторые из треков - VISLOVO, Balensiaga, "Дим", "Е, бой", "Песня про лицо".

"Это альбом для веселых вечеринок, для людей, которые охотятся за крутыми эмоциями и умеют отрываться по-настоящему, для шумных компаний, для влюбленных пар и просто меломанов. В основу альбома легла неудержимая энергия абсолютной свободы Vislovo", - отметили участники группы.

Как сообщал УНИАН, ранее группа "Время и Стекло" выпустила видеоролик на песню VISLOVO.