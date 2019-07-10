Тина Кароль оголила сочную грудь в кадре (фото)

Соблазнительное фото исполнительницы, похоже, понравится ее фанам.

В последнее время известная украинская певица Тина Кароль удивляет своих поклонников откровенными снимками в сети: то оголит грудь, то "засветит" стройные ножки и подтянутый животик.

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В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором продемонстрировала пышную упругую грудь. Так, в кадре поп-звезда предстала в черном вязаном платье с открытыми плечами.

Дополнила сексуальный образ Тина Кароль нюдовым макияжем и распущенными волосами.

Ранее Настя Каменских позировала в откровенном наряде с колумбийским секс-символом Maluma.