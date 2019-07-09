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Настя Каменских позировала в откровенном наряде с колумбийским секс-символом Maluma (фото)

10:54, 09 июля 2019
Звезды
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Каменских выступила на разогреве у певца Maluma / фото instagram.com/kamenskux

8 июля в Киеве впервые выступил популярный колумбийский певец Maluma. Разогревать публику перед его выходом выпала честь украинской певице Насте Каменских (NK).

На своей странице в Instagram артистка похвасталась совместным фото с Малума.

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"Maluma, ты – непревзойденный артист, ты подарил украинцам невероятное шоу наполненное зажигательной энергетикой, горячими танцами и крутой музыкой! Очень рада стать частью такого грандиозного концерта и открыть твое выступление! Ты зажег этот вечер", – написала в публикации Каменских.

На снимке, которым поп-звезда похвасталась в сети, она стоит рядом с Малума. На ней  откровенный черный полупрозрачный наряд, а колумбийский мачо позирует в контрастном оранжевом "луке".

Maluma - лауреат престижной премии Latin Grammy, а колумбийские СМИ называют его самым сексуальным исполнителем в мире. Его диск PB, DB The Mixtape стал бриллиантовым в Колумбии и первым по продажам в США. 

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Теги: #фото#Настя Каменскихпогода в Киеве