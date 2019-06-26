Сбежавшая в РФ украинская певица показала свадебные фото с родителями
23 июня в Венеции состоялась свадьба строящей карьеру в России украинской певицы Алины Гросу и ее супруга Александра. Певица и крестная Алины Гросу Ирина Билык опубликовала первые фотографии с мероприятия в Instagram.
На специально арендованной вилле Арведи невеста в роскошном белом платье также позирует с самыми близкими людьми в ее жизни - родителями Михаилом и Анной Гросу. Мама звездной дочери выбрала эффектное золотистое платье, а отец - классический брючный костюм.
Отметим, что Алина - единственный ребенок в семье.
Как сообщал УНИАН, Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним.