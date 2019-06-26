Сбежавшая в РФ украинская певица показала свадебные фото с родителями

Украинская певица Алина Гросу, которая строит карьеру в РФ, и ее супруг Александр сыграли свадьбу в Венеции, сообщила ее крестная, певица Ирина Билык.

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