Момент жесткой посадки самолета с Киркоровым и его детьми попал на видео
12:20, 19 июня 2019Звезды
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Филипп Киркоров поделился видео с жесткой посадкой в Москве на самолете из Болгарии, который пилотам чудом удалось спасти.
Момент жесткой посадки самолета с Киркоровым
Филипп Киркоров, после жесткой посадки в Москве, продемонстрировал в сети ролики, которые ему удалось записать во время ЧП.
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Свои ролики он опубликовал в соцсетях, но их уже скачали также на YouTube.
"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 Варна – Москва авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше", - поделился он под постом с видео, на котором пытался запечатлеть момент жесткой посадки.
Ну, а после этого он опубликовал видео с детьми в транспорте после самолета - все выглядят уставшими, но вполне вменяемыми после такого события. По их словах, уже через пару дней намечается новый полет - в США.
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