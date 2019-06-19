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Настя Каменских показала развлечения в постели с Потапом (фото)

11:06, 19 июня 2019
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Каменских резвится в постели / instagram.com/stories/kamenskux

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В Instagram и Потап и Настя разместили в stories короткие забавные видео, на которых они изображены в постели. Видно, что пара дурачится. Так, Каменских приложила свои роскошные волосы к голове Потапа, чтобы показать, как бы возлюбленный выглядел с шевелюрой.

Ранее Настя Каменских похвасталась в Instagram-stories новым пикантным кадром. С помощью функции "boomerang" артистка показала фанатам интимную часть тела - грудь, обнажив ее на камеру.

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Теги: #фото#Потап#Настя Каменских