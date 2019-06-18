В сети предположили, что на развод Славы из "НеАнгелов" и Эдгара Каминского повлияла мать хирурга

На своей странице в соцсети Каминский опубликовал длинный пост, в котором поделился с поклонниками правилами "счастливой мамы", который подкрепил общей фотографией с ней.

Известный пластический хирург, муж Славы из "НеАнгелов" Эдгар Каминский, который разводится с женой, решил поделиться с поклонниками своим восторгом собственной мамой.

На своей странице в Instagram мужчина опубликовал длинный пост, в котором поделился с поклонниками правилами "счастливой мамы", который подкрепил общей фотографией с ней.

Под снимком Каминский рассказал о вере его матери у детей, о ее поддержке, о всегда хорошее настроение, о том, что она никогда не ругалась и не употребляла алкоголь, а также о том, что приучала своих детей думать прежде чем что-то сделать не поддаваться эмоциям.

В конце своих слов Каминский поблагодарил мать, а также отметил что "парадокс ситуации заключается в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму, и не были "маменькиными сынками". Но, при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно".

Однако пост пластического хирурга вызвал волну негодования в сети, поскольку в комментариях, кроме слов поддержки от поклонников были и слова обвинений, пишет ТСН.

Так некоторые пользователи предположили, что в разводе Эдгара и Славы Каминских сыграла роль его мать и обвинили его в эгоизме.

"Думаю, ваша мама внесла свой вклад в вашем разводе", "И снова мама. Что и требовалось доказать. Скорее всего вы слегка эгоист. Мама немного сделала вам медвежью услугу, если вы даже ничего не делали по дому. Нет никакого парадокса, мудрые люди понимают, что дети - это не на всегда", "Взрослый мужчина в глубине души до сих пор маленький мальчик, которого оберегали и давали свободу самовыражаться, а семья это труд, здесь нет места егоізму и ничего замечательного в этих правилах я не увидела", - писали в комментариях возмущенные подписчики Эдгара.

Как сообщал УНИАН, на официальном сайте Подольского районного суда появилось заявление, искателем которого является знаменитый пластический хирург. 12 июня на суд по делу о разводе никто из супругов так и не появились. Представители Славы попросили время на урегулирование споров мирным путем. Суд удовлетворил просьбу и перенес судебное заседание на 1 июля.