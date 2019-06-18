В сети предположили, что на развод Славы из "НеАнгелов" и Эдгара Каминского повлияла мать хирурга
Известный пластический хирург, муж Славы из "НеАнгелов" Эдгар Каминский, который разводится с женой, решил поделиться с поклонниками своим восторгом собственной мамой.
На своей странице в Instagram мужчина опубликовал длинный пост, в котором поделился с поклонниками правилами "счастливой мамы", который подкрепил общей фотографией с ней.
Под снимком Каминский рассказал о вере его матери у детей, о ее поддержке, о всегда хорошее настроение, о том, что она никогда не ругалась и не употребляла алкоголь, а также о том, что приучала своих детей думать прежде чем что-то сделать не поддаваться эмоциям.
В конце своих слов Каминский поблагодарил мать, а также отметил что "парадокс ситуации заключается в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму, и не были "маменькиными сынками". Но, при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно".
Правила моей счастливой мамы Так сложилось, что моим воспитанием занималась мама. Об отце сейчас рассказывать не буду. Всему свое время. Но, факт его присутствия в моей жизни зафиксируйте. К отцу отношусь хорошо. ⠀ •Вера в детей. Мама продала своё зимнее пальто и шапку, чтобы купить мне скрипку 🎻, игрой на которой я очень увлекся. ⠀ Когда я учился в университете, всю свою зарплату (300 гривен, курс доллара тогда был по 5 ) мама передавала мне в Киев. Деньги прятались в шоколадке. Отец говорил, что я должен зарабатывать сам. И это правильная мужская позиция. ⠀ •Поддержка. Нам с сестрой всегда разрешали делать то, что нравится, слушать ту музыку которая по-душе. Правда одно время я обожал тяжелый рок и меня с магнитофоном закрывали в ванной комнате. ⠀ Я не помню, чтобы нас с сестрой заставляли что-либо делать по дому. Мы всецело отдавались своим хобби. Я ходил в музыкальную школу, потом закончил художественную, посещал школу моделирования. ⠀ От мамы я всегда слышал фразу: "Если ты этого захочешь, так и будет. У тебя будет всё". ⠀ •Улыбка и настроение. Никогда не видел, чтобы мама с кем-то ссорилась. Я даже не помню, чтобы мама жаловалась на кого-то или на жизненную ситуацию. ⠀ •Чистота речи. В нашем доме было не принято произносить ругательства. Даже слово “чёрт” или “блин”. Ни разу не слышал матерных слов от родителей. ⠀ •Эмоции. Нас учили думать перед тем, как что-либо сделать или сказать. Слова и действия остаются с нами навсегда, их нельзя вернуть. ⠀ •Алкоголь. При нас родители никогда не распивали алкогольные напитки. ⠀ •Чувства. Отец был строгим и сдержанным в своих чувствах по отношению ко мне, маме, сестре. Но, мама всегда учила нас принимать людей такими, какие они есть. ⠀ Одним словом, если бы моя мама шла по классической схеме, я бы слушал жалобы: какой у нас строгий отец, как тяжело, столько проблем, денег нет и жизнь ужасна. ⠀ Я очень благодарен маме за выдержку. За все уроки в жизни. Она заслуживает всего самого лучшего. ⠀ P.S. Парадокс ситуации состоит в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму, не были “маменькиными сынками”. Но, при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно.
Однако пост пластического хирурга вызвал волну негодования в сети, поскольку в комментариях, кроме слов поддержки от поклонников были и слова обвинений, пишет ТСН.
Так некоторые пользователи предположили, что в разводе Эдгара и Славы Каминских сыграла роль его мать и обвинили его в эгоизме.
"Думаю, ваша мама внесла свой вклад в вашем разводе", "И снова мама. Что и требовалось доказать. Скорее всего вы слегка эгоист. Мама немного сделала вам медвежью услугу, если вы даже ничего не делали по дому. Нет никакого парадокса, мудрые люди понимают, что дети - это не на всегда", "Взрослый мужчина в глубине души до сих пор маленький мальчик, которого оберегали и давали свободу самовыражаться, а семья это труд, здесь нет места егоізму и ничего замечательного в этих правилах я не увидела", - писали в комментариях возмущенные подписчики Эдгара.
Как сообщал УНИАН, на официальном сайте Подольского районного суда появилось заявление, искателем которого является знаменитый пластический хирург. 12 июня на суд по делу о разводе никто из супругов так и не появились. Представители Славы попросили время на урегулирование споров мирным путем. Суд удовлетворил просьбу и перенес судебное заседание на 1 июля.