Слава из "НеАнгелов" и Эдгар Каминский разводятся: звездная пара не пришла на заседание суда
На суд по делу о разводе участницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской и ее мужа пластического хирурга Эдгара никто из супругов так и не появились. Заседание перенесли.
Представители Славы попросили время на урегулирование споров мирным путем. Суд удовлетворил просьбу и перенес судебное заседание на 1 июля.
Сама Слава комментировать ситуацию вообще отказывается, а вот Эдгар пролил немного света через свой Инстаграм.
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Как сообщал УНИАН, на официальном сайте Подольского районного суда появилось заявление, искателем которого является знаменитый пластический хирург.
За время, пока в сети бурно обсуждают расставание звездной пары, они не дали ни одного официального комментария представителям СМИ. Однако за день до встречи в суде со своей женой и известной певицей Славой Каминской ее муж опубликовал фото с сыном на своей странице в Instagram, трогательно прокомментировав его.