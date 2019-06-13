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Слава из "НеАнгелов" и Эдгар Каминский разводятся: звездная пара не пришла на заседание суда

13:21, 13 июня 2019
Звезды
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На суд по делу о разводе участницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской и ее мужа пластического хирурга Эдгара никто из супругов так и не появились. Заседание перенесли.

Представители Славы попросили время на урегулирование споров мирным путем. Суд удовлетворил просьбу и перенес судебное заседание на 1 июля.

Сама Слава комментировать ситуацию вообще отказывается, а вот Эдгар пролил немного света через свой Инстаграм. 

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Как сообщал УНИАН, на официальном сайте Подольского районного суда появилось заявление, искателем которого является знаменитый пластический хирург. 

За время, пока в сети бурно обсуждают расставание звездной пары, они не дали ни одного официального комментария представителям СМИ. Однако за день до встречи в суде со своей женой и известной певицей Славой Каминской ее муж опубликовал фото с сыном на своей странице в Instagram, трогательно прокомментировав его.

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Теги: #развод#Слава НеАнгелы брак муж