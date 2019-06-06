Жена судьи "Голоса страны" на позднем сроке беременности показала грудь и живот в облегающем платье (видео)

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая вскоре станет мамой в третий раз, показала, как выглядит на позднем сроке беременности.

Беременная жена украинского музыканта и экс-судьи "Голоса страны" Сергея Бабкина показала в Instagram тело в облегающем грудь и живот платье.

"Законстантировала! От слова Константин", - написала она. В ролике, представленном в ускоренном темпе, закадровый голос спрашивает: "Что ты сделала?". Бабкина смеется и отвечает: "Законстантировала".

О беременности Снежаны Бабкиной стало известно в марте. По информации Viva!, она родит летом.

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают восьмилетнюю дочь Веселину и 12-летнего сына Артура. У Бабкина есть также 13-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Как сообщал УНИАН, ранее Бабкина пристыдили экологи за фото с дельфинами.