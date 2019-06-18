Гей-свадьба и Кэти Перри в роли бургера: известная певица взорвала сеть скандальным клипом (видео)

За сутки видео «You Need To Calm Down» набрало почти 20 миллионов просмотров.

Американская певица Тейлор Свифт выпустила клип на песню «You Need To Calm Down» - и это ее заявление в поддержку ЛГБТ.

Действие ролика разворачивается в трейлерном парке, где в этот момент отмечают гей-свадьбу. В клипе показана группа протестующих, безуспешно митингующих возле парка.

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В ролике снялись три десятка знаменитостей и друзей Тейлор Свифт. Кэти Перри появляется в конце ролика в роли бургера - она обнимается с Тейлор Свифт, которая изображает картошку фри.

Певицы долгое время враждовали, но сделали первые шаги к примирению в мае 2018 года. Перед выходом клипа в сети появились слухи, что певицы поцелуются в ролике, но Свифт это опровергла. За сутки видео набрало почти 20 млн просмотров.

Как сообщал УНИАН, ранее "Время и Стекло" выпустили новый зажигательный клип.