"Осадил в грубой форме": представитель премии "МузТВ" рассказал подробности скандала Лазарева и Лободы

По словам представителя премии, сидя в зале во время репетиции Светланы Лободы, Сергей начал высказывать свои претензии режиссеру церемонии, а также сидящим вокруг, причем в весьма нелицеприятной форме.

Представитель российской музыкальной премии "Муз-ТВ" прокомментрировал скандал Лазарева с Лободой. По словам представителя телеканала, в ситуацию пришлось вмешаться директору премии Арману Давлетярову.

Об этом пишет издание "Супер".

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"Действительно во время генерального прогона премии произошел неприятный инцидент, связанный с Сергеем Лазаревым. Сидя в зале во время репетиции Светланы Лободы, Сергей начал высказывать свои претензии режиссеру церемонии, а также сидящим вокруг, причем в весьма нелицеприятной форме. Когда начались оскорбления в сторону певицы, в ситуацию вынужден был вмешаться генеральный директор премии и канала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров. Он осадил Сергея в достаточно грубой форме - только так человек смог успокоиться. Понятно, что вся эта история раздулась до масштаба вселенского скандала. Хочется надеяться, что артисты подумают об этом, прекратят ругаться, а в качестве примирения споют дуэтом на следующей премии в 2020 году".

Как сообщал УНИАН, Лазарев поскандалил с Лободой на музыкальной премии в Москве.