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Экс-"виагра" снова беременна: в сети появилось трогательное фото

13:56, 18 июня 2019
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О грядущем пополнении в семье певица сообщила в своем Instagram. 32-летняя знаменитость разместила черно-белое фото, на котором обнажила округлившийся животик, и призналась, что находится на седьмом месяце беременности.

"Пришло время поделиться с вами моим счастьем", - написала Санта.

Для Санты этот ребенок будет вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

Как сообщал УНИАН, ранее другую экс-"виагру" раскритиковали за слишком откровенное фото.

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Теги: #ВИА Гра