Экс-"виагра" снова беременна: в сети появилось трогательное фото

О грядущем пополнении в семье певица сообщила в своем Instagram.

Экс-солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась радостной новостью - она снова ждет ребенка.

О грядущем пополнении в семье певица сообщила в своем Instagram. 32-летняя знаменитость разместила черно-белое фото, на котором обнажила округлившийся животик, и призналась, что находится на седьмом месяце беременности.

"Пришло время поделиться с вами моим счастьем", - написала Санта.

Для Санты этот ребенок будет вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

Как сообщал УНИАН, ранее другую экс-"виагру" раскритиковали за слишком откровенное фото.