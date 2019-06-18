Экс-"виагра" снова беременна: в сети появилось трогательное фото
13:56, 18 июня 2019Звезды
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О грядущем пополнении в семье певица сообщила в своем Instagram.
Экс-солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась радостной новостью - она снова ждет ребенка.
О грядущем пополнении в семье певица сообщила в своем Instagram. 32-летняя знаменитость разместила черно-белое фото, на котором обнажила округлившийся животик, и призналась, что находится на седьмом месяце беременности.
"Пришло время поделиться с вами моим счастьем", - написала Санта.
Для Санты этот ребенок будет вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.
Как сообщал УНИАН, ранее другую экс-"виагру" раскритиковали за слишком откровенное фото.
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