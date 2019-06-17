Не прикрывает ничего: американская супермодель Эмили Ратаковски снялась в микроскопическом купальнике (фото)

Девушка позирует в синем купальнике, демонстрируя грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Felt like a princess thanks to @princessbermuda ✨ we loved it here so much 🇧🇲 Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 16 Июн 2019 в 5:12 PDT

Известная модель Эмили Ратаковски опубликовала очередную порцию горячих снимков.

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В Instagram девушка опубликовала фото, на которых она позирует в синем купальнике, демонстрируя грудь и другие пикантные части своего тела.

За несколько часов снимки набрали более одного миллиона лайков. Всего на модель подписано более 23 миллионов пользователей Instagram.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак в ультракоротких шортах раскритиковали в сети.