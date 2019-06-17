Не прикрывает ничего: американская супермодель Эмили Ратаковски снялась в микроскопическом купальнике (фото)
10:59, 17 июня 2019Звезды
924 0
Девушка позирует в синем купальнике, демонстрируя грудь.
Felt like a princess thanks to @princessbermuda ✨ we loved it here so much 🇧🇲
Известная модель Эмили Ратаковски опубликовала очередную порцию горячих снимков.
Читайте такжеЛобода в крошечном бикини показала стройные ноги и осиную талию (фото)
В Instagram девушка опубликовала фото, на которых она позирует в синем купальнике, демонстрируя грудь и другие пикантные части своего тела.
За несколько часов снимки набрали более одного миллиона лайков. Всего на модель подписано более 23 миллионов пользователей Instagram.
Как сообщал УНИАН, Ани Лорак в ультракоротких шортах раскритиковали в сети.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter