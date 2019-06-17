"Вид драной кошки": Ани Лорак в ультракоротких шортах раскритиковали в сети (фото)
10:00, 17 июня 2019Звезды
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Многие пользователи раскритиковали Лорак за выбранный стиль одежды.
Ани Лорак надела откровенный наряд / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику в сети из-за своего наряда.
В Instagram артистка опубликовала снимок в рваных джинсовых шортах, подписав его тегом "я в любви".
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Несмотря на ажиотаж вокруг личной жизни Лорак, многие пользователи раскритиковали ее за выбранный стиль одежды.
"Ну и вид драной кошки", "Не надо бы так одеваться никому, а вам в особенности", "Шорты ужасные", "Боже! И такие шорты сейчас в моде?" "Она что, через забор перелазила? Что с шортами?" - пишут критики.
Как сообщал УНИАН, Лобода показала грудь в ярком купальнике.
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