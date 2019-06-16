Лобода показала грудь в ярком купальнике (фото)

На фото Лобода позирует в черной кепке и очках, слегка обнажив грудь.

Украинская певица Светлана Лобода, похвасталась пикантным снимком на отдыхе.

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В Instagram артистка показала, как отдыхает, сообщив, что у нее начался "маленький отпуск". На фото Лобода позирует в черной кепке и очках, слегка обнажив грудь.

Поклонники певицы рассыпались в комплиментах звезде, однако нашлись и те, кто раскритиковал внешность 36-летней певицы.

"Сексуальная грудь", "Страх, что делать с такими губами, как инкубаторские", "Булочки подгорели", "Страшилка", "Начинается обнаженка", - пишут комментаторы.