Лобода показала грудь в ярком купальнике (фото)
17:58, 16 июня 2019Звезды
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На фото Лобода позирует в черной кепке и очках, слегка обнажив грудь.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, похвасталась пикантным снимком на отдыхе.
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В Instagram артистка показала, как отдыхает, сообщив, что у нее начался "маленький отпуск". На фото Лобода позирует в черной кепке и очках, слегка обнажив грудь.
Поклонники певицы рассыпались в комплиментах звезде, однако нашлись и те, кто раскритиковал внешность 36-летней певицы.
"Сексуальная грудь", "Страх, что делать с такими губами, как инкубаторские", "Булочки подгорели", "Страшилка", "Начинается обнаженка", - пишут комментаторы.
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