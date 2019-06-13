Вера Брежнева ответила на нападки хейтеров из-за образа в клипе "Я не святая" (фото, видео)

Также исполнительница опубликовала фрагмент клипа "Я не святая", в котором предстала в откровенном образе.

Популярная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева на своей странице в Instagram ответила на нападки хейтеров по поводу откровенных фото в сети.

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В новом посте в Instagram артистка объяснила, что порция откровенных снимков, на которых она предстает в черном сексуальном боди, - образ из клипа, а не из жизни.

"Фото в предыдущем посте - из клипа, а не из жизни. Поэтому все моралисты и пуритане могут спать спокойно. Ну, или посмотрите уже клип. И напомню, что еще #яжемать, мне 37, и муж есть. Полный букет для негодования", - говорится в ответе Брежневой всем ее завистникам.

Ранее популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поразила фанов своей фигурой.