Вера Брежнева ответила на нападки хейтеров из-за образа в клипе "Я не святая" (фото, видео)
Популярная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева на своей странице в Instagram ответила на нападки хейтеров по поводу откровенных фото в сети.
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В новом посте в Instagram артистка объяснила, что порция откровенных снимков, на которых она предстает в черном сексуальном боди, - образ из клипа, а не из жизни.
"Фото в предыдущем посте - из клипа, а не из жизни. Поэтому все моралисты и пуритане могут спать спокойно. Ну, или посмотрите уже клип. И напомню, что еще #яжемать, мне 37, и муж есть. Полный букет для негодования", - говорится в ответе Брежневой всем ее завистникам.
Ты понимаешь, тут такое дело... 🤪 фото в предыдущем посте - из клипа, а не из жизни 😂 поэтому все моралисты и пуритане могут спать спокойно 🤪 Ну, или посмотрите уже клип 🙌🏻😉 ссылочка в профиле 🤗 и напомню , что ещё #яжемать , мне 37 , и муж есть 🙈 полный букет для негодования 💣 Но наша талантливая команда старалась ❤️
Ранее популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поразила фанов своей фигурой.