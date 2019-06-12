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Вера Брежнева в белье похвасталась роскошной фигурой (фото)

14:21, 12 июня 2019
Звезды
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У Брежневой - роскошная фигура / instagram.com/ververa

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На своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала снимок после занятий спортом. В кадре Брежнева позирует в ванной перед зеркалом. На певице из одежды - только белье - топ оливкового цвета и черные ретро-трусики: с завышенной талией.

На фото можно оценить роскошную фигуру 37-летней поп-звезды: ни грамма лишнего ни на животе, ни на бедрах, все подтянуто. 

"Когда сильно довольна собой после аква-аэробики", - подписала соблазнительный кадр артистка.

instagram.com/stories/ververa

Ранее Ани Лорак стала гостьей российской музыкальной премии "Муз-Тв". На красной дорожке она появилась в компании своей дочки Софии. Для выхода артистка выбрала слишком откровенное платье с очень глубоким декольте. 

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Теги: #фото#Вера Брежнева